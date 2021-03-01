Хоккеист детской команды впал в кому после силового приёма соперника

Хоккеист детской команды «Пингвины» получил серьёзную травму во время матча после силового приёма соперника. Подросток впал в кому, которая продлилась почти сутки, сообщает «Лента.ру».
Инцидент произошел во время матча Кубка Москвы среди команд 2010 года рождения. «Пингвины» 27 февраля встречались с командой «Львы ЦХМ» и проиграли соперникам со счётом 1:21. В первом периоде юного спортсмена толкнул хоккеист из другой команды, в результате чего мальчик упал и сильно ударился головой о борт.
Пострадавший не смог подняться, на поле к нему вышли медицинские работники для оказания экстренной помощи. Сообщается, что подросток получил перелом седьмого и восьмого шейных позвонков и почти сутки находился в состоянии комы.
Видео с инцидентом было опубликовано в аккаунте juniorhockeyempire_chiefs в «Инстаграме».
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