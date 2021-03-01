Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин оформил второй подряд шат-аут в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершился победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей отличились Оливер Вальстрём и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин оформил шат-аут, совершив 20 сейвов. Россиянин сделал второй шат-аут подряд, первый был оформлен 17 февраля в матче с «Баффало Сэйбрз».
Примечательно, что проводящий дебютный сезон в НХЛ Сорокин в этой регулярке сыграл пять матчей. На данный момент обе победы в лиге Илья одержал, не пропустив ни одной шайбы. Остальные три матча с Сорокиным в воротах «островитяне» проиграли.
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