Илья Сорокин повторил достижение «Айлендерс» 46-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч состоялся в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершился победой хозяев со счётом 2:0.



В составе победителей отличились Оливер Вальстрём и Жан-Габриэль Пажо. Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин оформил шат-аут, совершив 20 сейвов. Россиянин сделал второй шат-аут подряд, первый был оформлен 17 февраля в матче с «Баффало Сэйбрз». Сорокин стал вторым вратарём-новичком в истории «Айлендерс» с шат-аутами в двух матчах подряд. 46 лет назад это удалось Гленну Решу (7 и 9 декабря 1975 года).

Примечательно, что проводящий дебютный сезон в НХЛ Сорокин в этой регулярке принял участие в пяти матчах. На данный момент обе победы в лиге Илья одержал, не пропустив ни одной шайбы. Остальные три матча с Сорокиным в воротах «островитяне» проиграли.