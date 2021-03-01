Минниханов — игрокам «Ак Барса»: вы прославляете российский хоккей и республику Татарстан

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня, 1 марта, встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса» и напутствовал команду перед плей-офф

«Добрая традиция – как всегда, мы рядом перед началом плей-офф. Во-первых, хотел бы поблагодарить вас за хорошую игру, в Восточной конференции мы – первые. Очень близки были к Кубку Континента, но в этот раз мы уступили. Но я должен сказать, что мы гордимся нашей командой, нашими хоккеистами. Вы прославляете российский хоккей, нашу республику.

Понятно, что каждый хочет победить, но и состав команды, и условия, и главный спонсор, и президент – все настроены на победу. Я всегда говорю: «Вы – наша команда, вы – победители». Если что-то не пошло – мы тоже с вами. Если поражение – будем вместе плакать, но желательно, конечно, вместе радоваться.

Чемпионат мы прошли достойно, показали, что, когда хотим – можем победить любую команду. Каждый противник тоже настраивается на «Ак Барс». Тем не менее мы прекрасно провели этот отрезок.

Сейчас мы можем пожелать нашей команде только, чтобы не было травм, каких-то случайностей. Самое главное – беречь себя. В плей-офф какая команда по физике, по состоянию дойдёт до конца – та и будет иметь большие шансы на победу. В добрый путь! С огромными пожеланиями и огромными надеждами мы напутствуем вас на хорошую игру», — приводит слова Минниханова пресс-служба «Ак Барса».