Нападающий «Вегаса» Марк Стоун оформил ассистентский пента-трик в матче с «Миннесотой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома в овертайме обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:4.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коди Гласс, Макс Пасиоретти (2), Николас Хаг и Алекс Так. За «Миннесоту» голы забили Джордан Гринвей, Маркус Фолиньо (2) и Ник Бонино. Главным героем матча стал форвард «Вегаса» Марк Стоун, оформивший ассистентский пента-трик. Канадский нападающий принял участие во всех голах своей команды, записав на свой счёт пять результативных передач.

Эта победа стала для «Голден Найтс» седьмой в последних 10 матчах, у «Уайлд» это третье поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 4 марта команды проведут между собой, затем «Вегас» 6 и 7 марта на выезде сыграет с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Аризоной Койотс».