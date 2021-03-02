«Металлург» обыграл «Барыс» в первом матче серии, забросив 7 шайб

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:4 (1:3, 4:1, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

По три очка в составе победителей набрали Егор Яковлев (2+1) и Николай Голдобин (2+1). По два балла в активе Николая Прохоркина (1+1), Сергея Плотникова (0+2) и Семёна Кошелева (0+2). Самым результативным игроком у «Барыса» стал Кирилл Панюков, в активе которого 3 (1+2) очка.

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«Металлург» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Магнитогорске 4 марта.