«Металлург» обыграл «Барыс» в первом матче серии, забросив 7 шайб
В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» обыграл казахстанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:4 (1:3, 4:1, 2:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
По три очка в составе победителей набрали Егор Яковлев (2+1) и Николай Голдобин (2+1). По два балла в активе Николая Прохоркина (1+1), Сергея Плотникова (0+2) и Семёна Кошелева (0+2). Самым результативным игроком у «Барыса» стал Кирилл Панюков, в активе которого 3 (1+2) очка.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Металлург» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Магнитогорске 4 марта.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2021, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
7 : 4
Барыс
Нур-Султан
1:0 Коробкин (Кошелев, Голдобин) – 00:37' (5x5) 1:1 Панюков (Орехов) – 05:26' (5x5) 1:2 Старченко (Панюков) – 13:33' (5x3) 1:3 Диц (Панюков) – 15:17' (5x5) 2:3 Яковлев (Прохоркин) – 21:33' (5x4) 3:3 Мозякин (Нестрашил, Минулин) – 26:44' (5x5) 4:3 Голдобин (Кошелев) – 28:03' (5x5) 5:3 Голдобин (Плотников, Яковлев) – 33:24' (5x4) 5:4 Вароне (Карлссон, Диц) – 36:22' (5x5) 6:4 Яковлев – 52:54' (5x5) 7:4 Прохоркин (Плотников, Пашнин) – 53:09' (5x5)
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