«Виннипег» взял реванш у «Ванкувера» за разгром, Коннор и Уилер набрали 6 очков на двоих

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» встречался с «Ванкувер Кэнакс». Матч состоялся в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Мэйсон Эпплтон, Мэтью Перро, Кайл Коннор, Пол Штясны и Блейк Уилер. Коннор и Уилер также записали в свой актив по 2 результативные передачи. За «Ванкувер» забивали Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер.
В прошлом матче «Виннипег» разгромно проиграл «Ванкуверу» со счётом 0:4.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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