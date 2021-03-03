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«Виннипег» взял реванш у «Ванкувера» за разгром, Коннор и Уилер набрали 6 очков на двоих

«Виннипег» взял реванш у «Ванкувера» за разгром, Коннор и Уилер набрали 6 очков на двоих
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» встречался с «Ванкувер Кэнакс». Матч состоялся в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершился победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Мэйсон Эпплтон, Мэтью Перро, Кайл Коннор, Пол Штясны и Блейк Уилер. Коннор и Уилер также записали в свой актив по 2 результативные передачи. За «Ванкувер» забивали Элиас Петтерссон и Джей Ти Миллер.

В прошлом матче «Виннипег» разгромно проиграл «Ванкуверу» со счётом 0:4.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2021, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Эпплтон (Лаури, Коннор) – 05:19' (5x5)   1:1 Петтерссон (Бёзер) – 08:34' (5x5)   2:1 Перро – 19:57' (5x5)   3:1 Коннор (Уилер, Шайфли) – 25:04' (5x4)   3:2 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 39:55' (5x4)   4:2 Штястны (Уилер, Шайфли) – 49:13' (5x5)   5:2 Уилер (Шайфли, Коннор) – 57:50' (en)
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