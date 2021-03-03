Эвасон: голам партнёров Капризов радуется ничуть не меньше, чем своим собственным

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился впечатлениями от игры форварда Кирилла Капризова.

«На протяжении нескольких лет мы пересмотрели достаточно видео, чтобы понимать заранее, о каком уровне мастерства идёт речь. Мы ожидали, что Кириллу будет его хватать, чтобы добиваться успеха в нападении. Но сейчас мне приятнее всего наблюдать, как он находит общий язык с новыми партнёрами, какой он командный игрок, как ведёт себя на льду и за его пределами.



Английский язык? Если речь идёт о хоккее, то переводчик ему не нужен. Даже во время разбора видео я вижу, что он вовлечён в процесс и понимает всё, чему мы пытаемся ребят научить. Ему всё ещё не очень комфортно говорить перед группой людей, но в более расслабленной ситуации, с глазу на глаз, Кирилл понимает отлично и сам разговаривает тоже. На скамейке во время матчей вижу, насколько он внимателен ко всему, что происходит и говорится вокруг.



Три очка в первой игре? Такой дебютный матч не помешал ему уж точно. Но мы быстро увидели, что успех команды для него важнее, чем собственная статистика. Если вы приглядитесь внимательнее, то увидите, что голам партнёров он радуется ничуть не меньше, чем своим собственным.



Что сильнее всего впечатляет меня в его игре? Иногда со стороны может показаться, что его зажали у борта или что в скоростном проходе у него нет продолжения. Но он все равно находит способ уйти от защитника и за счет скорости создать отрыв. Еще впечатляет его игра в пас.



Любому игроку, молодому или старому, всегда есть над чем поработать в оборонительном аспекте, и Капризов не исключение. Но меня очень радует, что оберегать наши ворота он готов так же старательно, как атаковать чужие», – цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ в русской версии.