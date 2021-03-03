Капризов: иногда выбираю пас даже в тех ситуациях, когда могу забивать сам. Давно уже так

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился впечатлениями от дебютного сезона в НХЛ.



«Английский язык? Уже сам чувствую, что прогресс в языке сделал серьёзный. Если нужно в раздевалке поговорить с ребятами или с тренерами, то с этим всё нормально. Основной смысл почти всегда понятен с первого раза. Если мне пытаются что-то объяснить, а я не понимаю какой-то нюанс, то ребята никогда не психуют, а стараются донести мысль другими словами. В чем бы мне ни требовалась помощь – всегда откликнутся. Ни разу не было реакции вроде: «А, да и фиг с тобой». Весь мой прогресс в языке – из раздевалок, с игр, из поездок.



Три очка в дебютном матче? Каждому новичку в этой лиге важно побыстрее почувствовать, что он может здесь играть. Уверенности такой дебют, конечно, добавил. Но сейчас, по прошествии времени, об этом уже совсем не думаешь, а просто играешь в хоккей. Уже без чувства, что ты здесь первый сезон. У меня такое ощущение, будто уже намного больше времени прошло.



Я делаю много передач? Люблю и забивать, и отдавать, но я и не спорю, что перебарщивать с передачами – одна из проблем в моей игре. Иногда выбираю пас даже в тех ситуациях, когда могу забивать сам. Давным-давно уже так. Даже папа мне постоянно говорит: что, мол, не бросаешь, а только отдаёшь? Что ж, буду стараться забивать больше голов», – цитирует Капризова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Нападающий «Миннесоты» Капризов пообещал больше бросать по воротам