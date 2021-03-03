Агент Лучников: в словацкой Экстралиге игроков из ВХЛ даже не рассматривают
Агент Глеб Лучников поделился мнением об уровне хоккея в Словакии.
«Бывало такое, что привозил опытного игрока, который всю карьеру в КХЛ провел, а в Словакии ничего не показывал – уже не было мотивации, не бежал и не играл в тело. От него болельщики ждали голов и азарта, а ничего этого не было. Из сезона в сезон делал выводы, сейчас промахов гораздо меньше.
Хороший уровень топ-5 Высшей лиги, где-то близко к КХЛ. Это страна с хоккейными традициями, много игроков в НХЛ выступает. Да и вспомните, на прошлой Олимпиаде словаки обыграли Россию. В словацкой Экстралиге выступают бывшие игроки КХЛ, игроков из ВХЛ даже не рассматривают. Уровень второй лиги Словакии, конечно, слабее», — цитирует Лучникова Sport24.
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