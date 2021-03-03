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Шалунов ликовал после победы, чирлидинг отвлекал жаркими танцами. ЦСКА — «Спартак»: фото

Шалунов ликовал после победы, чирлидинг отвлекал жаркими танцами. ЦСКА — «Спартак»: фото
Хоккей / КХЛ 0

3 марта в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 1:0 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий «армейцев» Максим Шалунов.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Спартак» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

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