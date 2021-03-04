«Кэпиталз» на выезде обыграли «Брюинз» в серии буллитов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ларс Эллер и Якуб Врана.
Российский форвард Александр Овечкин за 23.13 на площадке совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Нападающий Евгений Кузнецов за 20.52 на льду сделал два броска по воротам, его показатель полезности составил «-1». Защитник Дмитрий Орлов за 20.20 дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.
За «Бостон» единственную шайбу забросил Давид Пастрняк.
Следующий матч 6 марта команды проведут между собой, затем «Вашингтон» 8 марта сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Бостон» примет «Нью-Джерси Дэвилз».
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