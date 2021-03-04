Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Кэпиталз» на выезде обыграли «Брюинз» в серии буллитов

«Кэпиталз» на выезде обыграли «Брюинз» в серии буллитов
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ларс Эллер и Якуб Врана.

Российский форвард Александр Овечкин за 23.13 на площадке совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». Нападающий Евгений Кузнецов за 20.52 на льду сделал два броска по воротам, его показатель полезности составил «-1». Защитник Дмитрий Орлов за 20.20 дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.

За «Бостон» единственную шайбу забросил Давид Пастрняк.

Следующий матч 6 марта команды проведут между собой, затем «Вашингтон» 8 марта сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Бостон» примет «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2021, четверг. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 2
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пастрняк (Маршан) – 41:19' (5x5)   1:1 Эллер (Паник, Дженсен) – 46:14' (5x5)   1:2 Врана – 65:00' (ПБ)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021