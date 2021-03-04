Арбитр, потерявший сознание во время матча плей-офф КХЛ, находится в стабильном состоянии
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о состоянии здоровья линейного арбитра Юрия Иванова, который потерял сознание во время матча «Авангард» — «Автомобилист» (4:3).
«Состояние арбитра Юрий Иванова стабильное, экстренного медицинского вмешательства не требуется. Обследование, проведенное на арене, исключило ряд острых заболеваний. Сейчас он по настоянию медицинского управления КХЛ направлен в больницу для прохождения дополнительного обследования в условиях стационара», — говорится в сообщении лиги.
В начале третьего периода линейный арбитр встречи Юрий Иванов подъехал к скамейке омского «Авангарда» и потерял сознание. После оказания медицинской помощи он покинул лёд на носилках.
В КХЛ рассказали о состоянии здоровья арбитра, потерявшего сознание во время матча
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