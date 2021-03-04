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В КХЛ рассказали о состоянии здоровья арбитра, потерявшего сознание во время матча

В КХЛ рассказали о состоянии здоровья арбитра, потерявшего сознание во время матча
Хоккей / КХЛ 0
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила о состоянии здоровья линейного арбитра Юрия Иванова, который потерял сознание во время матча «Авангард» — «Автомобилист» (4:3, идёт третий период).

«Линейный арбитр Юрий Иванов находится в сознании и общается с медицинской бригадой, которая оказывает оперативную медицинскую помощь. Решения о дальнейших действиях будут приняты после первичного обследования на арене. КХЛ о них проинформирует дополнительно», — говорится в сообщении лиги.

В начале третьего периода линейный арбитр встречи Юрий Иванов подъехал к скамейке омского клуба и потерял сознание. После оказания медицинской помощи он покинул лёд на носилках.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Линейный арбитр потерял сознание во время матча «Авангард» — «Автомобилист»
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