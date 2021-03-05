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КХЛ объяснила решение не засчитать два гола в ворота «Авангарда» в игре с «Автомобилистом»

КХЛ объяснила решение не засчитать два гола в ворота «Авангарда» в игре с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Департамент судейства разъяснил спорные эпизоды прошедших матчей игрового дня плей-офф КХЛ.

«Металлург» — «Барыс» (1:2, 1-1)

На 61-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Барыс» Дарреном Дицом, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: «вне игры» нет — хороший гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» — «Автомобилист» (4:3, 2-0)

На 27-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Автомобилист» Питером Холландом, главный тренер команды «Авангард» взял запрос на предмет положения «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: было положение «вне игры» — нет гола.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

На 55-й минуте матча после взятия ворот, произведенного игроком команды «Автомобилист» Анатолием Голышевым, главный тренер команды «Авангард» взял запрос на положение «вне игры» перед взятием ворот. В результате видеопросмотра определено: было положение «вне игры» — нет гола.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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