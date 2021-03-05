«Даллас» проиграл «Коламбусу», у Худобина 19 сейвов
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Даллас Старз» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бун Дженнер, Оливер Бьёркстранд и Эрик Робинсон. Российский защитник Владислав Гавриков за 15.33 на площадке заработал показатель полезности «+1».
За «Даллас» голы забили Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон. Голкипер Антон Худобин совершил 19 сейвов из 22 бросков. Форвард Денис Гурьянов за 21.40 на льду совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».
Следующий матч 7 марта команды проведут между собой, затем «Коламбус» 10 и 12 марта примет «Флориду Пантерз», а «Даллас» 8 марта проведёт домашнюю встречу с «Нэшвилл Предаторз».
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2021, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дженнер (Фолиньо, Савар) – 38:11' (5x5) 0:2 Бьёркстранд – 42:23' (5x5) 0:3 Робинсон (Дженнер, Карлссон) – 44:05' (5x5) 1:3 Хейсканен (Бенн, Павелски) – 47:35' (5x5) 2:3 Робертсон (Линделль, Клингберг) – 50:48' (5x5)
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