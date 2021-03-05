«Даллас» проиграл «Коламбусу», у Худобина 19 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде обыграл «Даллас Старз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бун Дженнер, Оливер Бьёркстранд и Эрик Робинсон. Российский защитник Владислав Гавриков за 15.33 на площадке заработал показатель полезности «+1».

За «Даллас» голы забили Миро Хейсканен и Джейсон Робертсон. Голкипер Антон Худобин совершил 19 сейвов из 22 бросков. Форвард Денис Гурьянов за 21.40 на льду совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Следующий матч 7 марта команды проведут между собой, затем «Коламбус» 10 и 12 марта примет «Флориду Пантерз», а «Даллас» 8 марта проведёт домашнюю встречу с «Нэшвилл Предаторз».