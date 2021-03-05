В возрасте 82 лет ушёл из жизни отец Уэйна Гретцки

В возрасте 82 лет скончался Уолтер Гретцки — отец легенды НХЛ Уэйна Гретцки. Об этом сообщил сам знаменитый хоккеист в «Твиттере».
«С глубокой печалью мы с Джанет сообщаем новость о кончине моего отца. Последние несколько лет он храбро боролся с болезнью Паркинсона и другими проблемами со здоровьем, но никогда не позволял им сломить его. Для моей сестры и трёх моих братьев папа был капитаном нашей команды — он вёл за собой, защищал и руководил нашей семьей каждый день, на каждом этапе пути.
Для меня он был причиной того, что я влюбился в хоккей. Он вдохновил меня стать лучшим не только в хоккее, но и в жизни. Будем очень по нему скучать, но мы знаем, что он воссоединился с нашей мамой, и это приносит мне и моей семье успокоение. Он был действительно великим канадцем. Мы любим тебя, папа», — написал Гретцки.
В 2007 году Уолтер Гретцки был награждён Орденом Канады за вклад в развитие хоккея в стране и благотворительную деятельность.
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