«Думал, что уже видел всё». Матч, где Гретцки катался по кузнечикам и помогал заливать лёд

«Вегас Голден Найтс» — последнее пополнение в составе команд НХЛ, и сейчас хоккеем в Неваде никого не удивишь, но впервые лига приехала в Лас-Вегас в далёком 1991 году. Да не на обычный матч, а на первый официальный матч НХЛ под открытым небом! Безумная по тем временам идея сыграть при температуре около 30 градусов пришла в голову Ричу Роузу – заядлому фанату «Рейнджерс» и президенту Ceasars World Sports – компании, которая устраивала множество спортивных мероприятий в знаменитом отеле Лас-Вегаса, включая Гран-при Формулы 1 и бой Мухаммеда Али с Ларри Холмсом.

Многие не верили в то, что затея будет успешной, но организаторы были настроены оптимистично. Роуз думал, что он предусмотрел абсолютно все возможные сложности. Тем более, у него уже был опыт организации открытых катков в Лас-Вегасе.

«Я обратился в НХЛ, и когда они оправились от шока, услышав моё предложение, то сказали, что если я действительно хочу это сделать, то они согласны», — вспоминает Роуз. Следующий визит он нанёс владельцу «Лос-Анджелеса», который тоже загорелся идеей. Этот матч должен был повысить популярность «Кингз» в Лас-Вегасе. Соперником выбрали «Рейнджерс», потому что в Неваде живёт много уроженцев Нью-Йорка. От идеи ледового поединка в пустыне до её воплощения прошло целых три года!



Некоторые накладки всё равно возникли. Этот матч в Америке запомнили не только как противостояние «Лос-Анджелеса» Уэйна Гретцки с «Рейнджерс» Брайана Лича и Майка Рихтера в Лас-Вегасе, но и как неожиданное нашествие кузнечиков.

Рекорд Гретцки, который не по силам даже Овечкину. Великий забил 50 голов за 39 матчей Такие рекорды случаются раз в жизни. И не для того, чтобы их перебивали.

Но началось всё с неполадок со льдом. Над постройкой временной арены на парковке отеля Ceasars Palace работали ведущие специалисты в этой области – был подобран специальный химический состав для льда, который бы выдержал погодные условия, поставлены нужные охлаждающие установки. Лёд залили в три раза толще, чем на обычной закрытой арене, закрыли его специальным брезентом, чтобы он не таял под палящим солнцем. Постройка арены и трибун обошлась в $ 135 тыс. И всё шло хорошо, но в утро матча брезент почему-то опустили на лёд, площадка нагрелась и превратилась в озеро. Ситуацию спас водитель Замбони, который смог убрать воду, не повредив нанесённую разметку, и лёд в спешном порядке залили заново. В итоге начало матча задержали на 15 минут.

Всё было готово к потрясающему шоу. 13 тыс. болельщиков забили трибуны под завязку, гимн исполняла певица в образе Клеопатры, а водитель Замбони переоделся в костюм римского легионера. Блистательная атмосфера Лас-Вегаса полностью переплелась с атмосферой хоккейного матча.

В какой-то момент разметка обнажилась из-подо льда, и пришлось заливать площадку из специальных баллонов. Капитан «Лос-Анджелеса» Уэйн Гретцки стоял рядом с работником и советовал ему, как лучше распылять сухой лёд. «Поначалу лёд был нормальным, но потом начал ломаться. Его стали заливать сухим льдом, но он уже не был достаточно твёрдым. Помню, как нам сказали не врезаться со всей силы в соперников, потому что состояние льда было не самым лучшим. Сказали, чтобы мы выкладывались, как обычно, но поменьше столкновений. Что надо сыграть для болельщиков», — вспоминал нападающий «Рейнджерс» Луи Дебраск.

Главная напасть обрушилась на арену в третьем периоде. Вокруг арены росло много травы, вечером площадку осветили мощные прожекторы, и на неё налетели полчища кузнечиков. Они пикировали на поверхность и мгновенно примерзали ко льду. Игру пришлось снова остановить и убирать кузнечиков лопатами.



«Лёд был нормальным, единственной проблемой стали насекомые, которые летели на лёд, думая, что это вода. Надо было быть осторожным, чтобы не поскользнуться на них. Я впервые вышел на лёд в четыре года и до сегодняшнего дня думал, что уже видел всё, что можно», — вспоминал Гретцки.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

Вратарям нельзя было падать на лёд. 100 лет назад в НХЛ сыграли первый матч Это сейчас здесь играют Овечкин и Кросби, а тогда всё только начиналось.

Его партнёр Люк Робитайл рассказывал, что «Лос-Анджелес» привык к плохому льду: «Мы тогда из-за Гретцки постоянно ездили на выставочные матчи по всей Калифорнии. Играли и в Далласе, и в Ньюстоне, и в Финиксе. И там на аренах тоже впервые заливали лёд. Так что в Вегасе всё было нормально».



Сам матч остался за «Лос-Анджелесом», который отыгрался с 0:2 и забил пять голов за последние 40 минут. По шайбе забросили Гретцки и новичок «Кигнз» Яри Курри. Следующий матч на открытом воздухе в НХЛ сыграли только спустя 12 лет, а на постоянной основе такие игры проводят с 2008 года. В том числе и на юге США.