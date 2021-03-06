«Вегас» одержал пятую победу кряду, обыграв в гостях «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс». Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) и завершилась со счётом 5:4 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Питера Дебура.
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Голден Найтс» Макс Пасиоретти, который оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Голкипер гостей Оскар Данск отразил 25 бросков из 29. По два очка в составе «Сан-Хосе» набрали Брент Бёрнс (1+1), Логан Кутюр (1+1), Кевин Лабанк (1+1) и Эрик Карлссон (0+2).
Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов провёл на льду 13 минут 34 секунды, заблокировал два броска, совершил один силовой приём и не отметился результативными действиями.
Это пятая кряду победа «Вегаса». Завтра, 7 марта, команды снова проведут матч в Сан-Хосе. Начало — в 6:30 мск.
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