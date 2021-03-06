Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Вегас» одержал пятую победу кряду, обыграв в гостях «Сан-Хосе»

«Вегас» одержал пятую победу кряду, обыграв в гостях «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» обыграл «Сан-Хосе Шаркс». Встреча проходила на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) и завершилась со счётом 5:4 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Питера Дебура.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Голден Найтс» Макс Пасиоретти, который оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Голкипер гостей Оскар Данск отразил 25 бросков из 29. По два очка в составе «Сан-Хосе» набрали Брент Бёрнс (1+1), Логан Кутюр (1+1), Кевин Лабанк (1+1) и Эрик Карлссон (0+2).

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов провёл на льду 13 минут 34 секунды, заблокировал два броска, совершил один силовой приём и не отметился результативными действиями.

Это пятая кряду победа «Вегаса». Завтра, 7 марта, команды снова проведут матч в Сан-Хосе. Начало — в 6:30 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2021, суббота. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Смит (Карлссон, Маршессо) – 05:48' (5x5)   0:2 Стивенсон (Стоун, Пасиоретти) – 07:03' (5x5)   0:3 Пасиоретти (Мартинес, Ривз) – 22:57' (5x5)   1:3 Бёрнс (Донато, Майер) – 26:03' (5x4)   2:3 Ньето (Карлссон) – 32:43' (5x5)   2:4 Так (Каррье) – 40:26' (5x5)   3:4 Кутюр (Карлссон, Лабанк) – 46:23' (5x5)   4:4 Лабанк – 58:53' (5x5)   4:5 Пасиоретти (Пьетранджело, Стоун) – 61:25' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021