Басков: у СКА на льду присутствовал дополнительный игрок

Председатель федерации хоккея Беларуси и наблюдательного совета «Динамо» Мн Дмитрий Басков прокомментировал результат матча между минским «Динамо» и СКА.



«Сегодня, как и во всех матчах этой серии, мы увидели несколько моментов, которые вызывают вопросы. Плей-офф — это не только накал эмоций на площадке, но и большая заряженность всех причастных к матчу вне арены. И так уж вышло, что сегодня, даже при безусловной поддержке трибун, к сожалению, чувствовалось, что и у соперника на льду снова присутствует дополнительный игрок. И эмоции наших болельщиков это очень ярко подтверждают. Ребята очень благодарны за ту поддержку, которую они получили сегодня, и, надеюсь, они получат её в дальнейшем. Если раньше я говорил, что «Динамо» способно удивить, то сейчас я говорю, что «Динамо», невзирая на статус противника, способно постоять за себя и за своих болельщиков, которые как никто достойны честной игры», — приводит слова Баскова официальный сайт федерации хоккея Беларуси.

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