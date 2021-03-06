Зрители забросали лёд мусором, капитан махнул на судью. Скандальная победа СКА в Минске

Очередной игровой день в плей-офф КХЛ получился богатым на события и не обошёлся без происшествий.

В Континентальной лиге состоялись очередные матчи стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Рассказываем о самом главном в сыгранных встречах и о событиях вокруг них. Лёгкой жизни фаворитам по-прежнему никто не обещает, а в некоторых парах интрига закручивается всё сильнее.

Драки и провокации — ответ финнов «Локомотиву», «Динамо» надо будить. Что происходит в КХЛ «Автомобилист» почувствовал силу, ЦСКА лишает «Спартак» единственного шанса — выводы из матчей плей-офф.

Западная конференция

«Северсталь» – «Динамо» (Москва) – 1:2 (ОТ)

Счёт в серии: 1-2

В том, что Андрей Разин и его «Северсталь» зацепятся за серию с московским «Динамо», не было никаких сомнений. При этом дело не ограничивается одним матчем. После победы в Москве и равенстве в серии команды переехали в Череповец, где хозяева снова едва не сотворили сенсацию.



Всё самое интересное в матче случилось в третьем периоде. Берглунд переиграл Бочарова и вывел «сталеваров» вперёд, а Кагарлицкий перевёл игру в овертайм за три (!) секунды до сирены. Обескураженные и уже праздновавшие победу местные болельщики начали громко свистеть в адрес своего земляка, в результате чего Дмитрий ехидно поаплодировал публике.



В овертайме сказалось более высокое мастерство москвичей – Тарасов принёс динамовцам важнейшую победу в матче и вывел их вперёд в серии. Но, чувствуется, огня в этом противостоянии будет ещё много.

Кагарлицкий — о болельщиках «Северстали»: вроде ничего плохого им не делал

«Динамо» (Минск) – СКА – 3:4 (ОТ)



Счёт в серии: 0-3

Скандалом закончился третий матч между минским «Динамо» и СКА. Сама игра получилась жёсткой, а в каких-то моментах и грязной. Причём, «отличились» обе команды. У СКА под занавес второй двадцатиминутки форвард Морозов ударил в голову канадского нападающего соперника Козуна, схлопотав «5+20». У минчан постоянно нервничал и действовал агрессивно капитан команды Клинкхаммер, чьё удаление в овертайме при счёте 3:3 и стало решающим. «Зубры» остались втроём (ранее в бокс для штрафников отправили Митчелла), а Вей реализовал лишнего. «Динамо», кстати, отыгралось с 0:2, а затем и с 2:3, но всё равно не смогло добиться первой победы.

После гола Вея снова заставил обратить на себя внимание капитан минчан Клинхамммер, на эмоциях махнувший на судью, а на лёд с трибун полетели бутылки и другие посторонние предметы. Думается, мы услышим комментарий лиги относительно данного инцидента, а главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментирует работу бригады главных арбитров Оленин – Ромасько. Кстати, на матче присутствовало 11913 зрителей. Это абсолютный рекорд КХЛ в нынешнем сезоне. Жаль, если после сегодняшнего инцидента к белорусскому клубу будут приняты меры дисциплинарного характера, но так себя вести болельщикам нельзя.

Восточная конференция

«Барыс» – «Металлург» – 1:2



Счёт в серии: 1-2

«Металлургу» приходится сложно без ведущего защитника команды Егора Яковлева, продолжающего залечивать травму. Это заметно в том числе и по действиям команды в большинстве. Игра в формате «5 на 4» у гостей совершенно не клеилась. Более того в концовке первого штрафа «барсов» Лилья воспользовался ошибкой гостей и легко переиграл Олкинуору после выхода один на один.



Зато вернулся в состав другой защитник – Артём Земчёнок. Именно он поучаствовал в ответной шайбе «Магнитки». Для отличившегося Голдобина это уже четвёртое очко в трёх играх нынешнего плей-офф. После неудачной игры в ЦСКА и залеченной травмы форвард вышел на свой уровень. Судьбу встречи решил мощный бросок Мартынова от синей линии во втором периоде, а в третьей двадцатиминутке «металлурги» грамотно сыграли в обороне и довели дело до важной победы. Илья Воробьёв явно угадал с составом и, что самое главное, с вратарём. Олкинуора провёл сильный матч и в нескольких эпизодах реально спасал.



«Автомобилист» – «Авангард» – 2:1



Счёт в серии: 1-2

После двух незасчитанных шайб во второй игре в Балашихе (второй гол, к слову, нужно было засчитывать) «Автомобилист» буквально рассвирепел. В хорошем смысле этого слова. Было заметно, что команда Билла Питерса вышла на первый домашний матч со спортивной злостью и желанием сократить отставание в серии. Отступать уже попросту некуда.

«Автомобилист» вырвал победу за 68 секунд до конца. Интрига в серии вернулась! В третьем периоде команда Билла Питерса показала себя более голодной до победы.

И это учитывая тот факт, что на скамейке хозяев не оказалось заболевшего тренера Германа Титова, а ведущий форвард Анатолий Голышев не смог сыграть в третьем периоде. По всей видимости, по словам Питерса, у нападающего следствие простуды. В сложившейся ситуации лидерство на себя взяли другие россияне, нападающие Бочаров и Белоусов, по разу огорчившие Бобкова. У «Авангарда» Коваржа смог пробить Хохлачёв, но одного гола «ястребам» не хватило даже для овертайма. «Автомобилист» вырвал победу в матче за 68 секунд до конца третьего периода, сохранив интригу в противостоянии.