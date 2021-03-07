Марк-Андре Флёри превзошёл результат Хенрика Лундквиста по матчам на «0» в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Алекс Так (2) и Райлли Смит. Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 24 броска, не пропустив ни одной шайбы.
Шат-аут стал для канадского голкипера четвёртым в нынешнем сезоне и 65-м за карьеру в НХЛ. Он вышел на единоличное 16-е место по их количеству в истории лиги, превзойдя результат пропускающего сезон из-за операции на сердце шведского вратаря Хенрика Лундквиста (64).
Следующей целью для Флёри являются позиции канадского голкипера Патрика Руа, в активе которого 66 сухих матчей. Рекорд принадлежит Мартину Бродо – 125 шат-аутов.
Марк-Андре Флёри вышел на 12-е место среди голкиперов по матчам в НХЛ
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