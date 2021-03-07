Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на 28-е место по результативным передачам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Майка Салливана.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (0+2) очка в матче, благодаря чему в активе канадца стало 815 голевых передач в 1006 матчах в лиге. Он вышел на 28-е место в истории, обойдя Жильбера Перро (814 передач в 1141 матче), Майка Модано (813 в 1499) и Джонни Бьюсика (813 в 1540). Все перечисленные игроки, кроме Кросби, уже завершили карьеры в лиге.
На 27-м месте располагается Алекс Дельвеккио (825 в 1550). Клубным рекордом владеет Марио Лемье (1033 в 915), рекордом лиги – Уэйн Гретцки (1963 в 1487).
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