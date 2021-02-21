«Номер один навсегда». Малкин опубликовал фото с Кросби
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал в своём «инстаграме» совместную фотографию с капитаном «Пингвинз» Сидни Кросби.
«Ты номер один навсегда», – подписал фото Малкин.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгения Малкина.
Для капитана «Пингвинз» Сидни Кросби встреча с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2) стала 1000-й в составе команды. Он стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим 1000 матчей за клуб. На счету 33-летнего Кросби, который всю карьеру защищал цвета «пингвинов», 1278 (468+810) очков. Канадский форвард стал восьмым игроком НХЛ по количеству очков, набранных за 1000 матчей со старта карьеры в лиге. Лидером же по этому показателю является Уэйн Гретцки — 2265.
Александр Овечкин поздравил Сидни Кросби с 1000-м матчем в НХЛ
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