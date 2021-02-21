Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Номер один навсегда». Малкин опубликовал фото с Кросби

«Номер один навсегда». Малкин опубликовал фото с Кросби
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал в своём «инстаграме» совместную фотографию с капитаном «Пингвинз» Сидни Кросби.

«Ты номер один навсегда», – подписал фото Малкин.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Евгения Малкина.

Для капитана «Пингвинз» Сидни Кросби встреча с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2) стала 1000-й в составе команды. Он стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим 1000 матчей за клуб. На счету 33-летнего Кросби, который всю карьеру защищал цвета «пингвинов», 1278 (468+810) очков. Канадский форвард стал восьмым игроком НХЛ по количеству очков, набранных за 1000 матчей со старта карьеры в лиге. Лидером же по этому показателю является Уэйн Гретцки — 2265.

Александр Овечкин поздравил Сидни Кросби с 1000-м матчем в НХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021