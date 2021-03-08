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«Питтсбург» победил «Нью-Йорк Рейнджерс», у Малкина гол и ассист

«Питтсбург» победил «Нью-Йорк Рейнджерс», у Малкина гол и ассист
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Марино, Каспери Капанен, Сидни Кросби, Евгений Малкин и Зак Астон-Риз. Малкин за 16.49 на площадке кроме гола также отметился ассистом, его показатель полезности составил «+1».

За «Рйенджерс» единственный гол забил Мика Зибанеджад. Российский форвард Павел Бучневич за 18.26 на площадке отдал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Александр Георгиев за 17.15 на льду совершил 3 сейва из 6 бросков.

Следующий матч 10 марта команды проведут между собой, затем «Пингвинз» 12 и 14 марта на выезде сыграют с «Баффало Сэйбрз», а «Рейнджерс» 12 и 13 марта проведут выездные встречи с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2021, понедельник. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Бучневич, Труба) – 01:18' (5x5)   1:1 Марино (Капанен, Родригес) – 16:13' (5x5)   2:1 Капанен (Макканн, Малкин) – 16:52' (5x5)   3:1 Кросби (Дюмулен, Летанг) – 17:14' (5x5)   4:1 Малкин (Капанен, Петтерссон) – 53:57' (5x5)   5:1 Астон-Риз (Блюгерс, Танев) – 56:37' (5x5)
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