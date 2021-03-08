«Питтсбург» победил «Нью-Йорк Рейнджерс», у Малкина гол и ассист

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Марино, Каспери Капанен, Сидни Кросби, Евгений Малкин и Зак Астон-Риз. Малкин за 16.49 на площадке кроме гола также отметился ассистом, его показатель полезности составил «+1».
За «Рйенджерс» единственный гол забил Мика Зибанеджад. Российский форвард Павел Бучневич за 18.26 на площадке отдал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Александр Георгиев за 17.15 на льду совершил 3 сейва из 6 бросков.
Следующий матч 10 марта команды проведут между собой, затем «Пингвинз» 12 и 14 марта на выезде сыграют с «Баффало Сэйбрз», а «Рейнджерс» 12 и 13 марта проведут выездные встречи с «Бостон Брюинз».
- 8 марта 2021
-
06:16
-
05:41
-
04:53
-
04:41
-
04:37
-
03:57
-
03:43
-
03:31
-
02:18
-
01:12
-
00:00
- 7 марта 2021
-
23:51
-
23:40
-
22:46
-
22:31
-
21:56
-
21:43
-
21:18
-
20:13
-
19:56
-
19:42
-
19:36
-
19:22
-
19:19
-
18:40
-
17:54
-
17:39
-
17:29
-
17:14
-
16:46
-
16:00
-
15:36
-
15:10
-
14:45
-
14:30