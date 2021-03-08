Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Северсталь» — «Динамо» М: защитник гостей Андрей Сергеев оформил хет-трик

«Северсталь» — «Динамо» М: защитник гостей Андрей Сергеев оформил хет-трик
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина череповецкая «Северсталь» принимает московское «Динамо» (2:3, завершился второй период). Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хет-трик в составе столичного клуба оформил защитник Андрей Сергеев. Дважды он забросил в первом периоде и один раз отличился во второй двадцатиминутке. Это его первые шайбы в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Сергеев стал вторым защитником в истории лиги, которому удалось оформить хет-трик в плей-офф. Первым был Даниэль Чернквист из «Локомотива» в 2011 году.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021