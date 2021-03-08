«Северсталь» — «Динамо» М: защитник гостей Андрей Сергеев оформил хет-трик

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина череповецкая «Северсталь» принимает московское «Динамо» (2:3, завершился второй период). Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хет-трик в составе столичного клуба оформил защитник Андрей Сергеев. Дважды он забросил в первом периоде и один раз отличился во второй двадцатиминутке. Это его первые шайбы в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Сергеев стал вторым защитником в истории лиги, которому удалось оформить хет-трик в плей-офф. Первым был Даниэль Чернквист из «Локомотива» в 2011 году.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.