Брагин: при 1:1 игра шла до гола. «Динамо» Мн забило на один гол больше, поэтому победило
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (1:2).
«Снова матч получился упорным. При счёте 1:1 игра шла до гола, она была обоюдоострой. Соперник забил на один гол больше, поэтому и победил», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Победную шайбу в третьем периоде забросил форвард «Динамо» Денис Мосалёв. Два очка в составе белорусского клуба набрал Бреннан Менелл (0+2). Голкипер хозяев Доминик Фурх отразил 23 броска. Единственный гол у СКА забил Андрей Кузьменко.
Таким образом, белорусский клуб одержал первую победу в противостоянии. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев». Пятая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 10 марта.
Гол Мосалёва принёс минскому «Динамо» первую победу в серии со СКА
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