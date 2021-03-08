Егор Морозов: «Северсталь» поедет в Москву вытаскивать серию с «Динамо»

Нападающий «Северстали» Егор Морозов прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (2:5, 1-3 — в серии).
«После того как пропустили две шайбы, сумели встряхнуться. Вышли на второй период более заряженными, забили два быстрых гола и имели ещё очень много моментов, но не смогли забить и в итоге проиграли. Плохо сыграли в обороне, а это важный фактор в плей-офф. Сегодня вот так получилось.
Мы все матчи хорошо играем в этой серии. Взять две встречи в Москве, вспомнить прошлый матч, в котором пропустили за три секунды до конца третьего периода… Много моментов создаём, но к реализации нужно подходить с холодной головой, тогда всё будет нормально.
У нас в принципе и в сезоне были проблемы при игре в большинстве. В какой-то момент стал получаться этот компонент, и мы стали забивать в большинстве. Сейчас опять нет реализации. Работаем и ищем варианты на тренировках, но где-то стараемся отдать лишнюю передачу вместо броска. А нужно больше бросать и делать навал на ворота.
Конечно, мы все матчи верили, что можем обыграть «Динамо». И сейчас поедем в Москву выигрывать и вытаскивать эту серию», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 марта 2021
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