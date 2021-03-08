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Хет-трик Сергеева помог московскому «Динамо» обыграть «Северсталь». Счёт в серии — 3-1

Хет-трик Сергеева помог московскому «Динамо» обыграть «Северсталь». Счёт в серии — 3-1
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Динамо» Андрей Сергеев, который оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. Три очка в составе победителей набрал Вадим Шипачёв (0+3). Голкипер гостей Иван Бочаров отразил 34 броска. У «Северстали» отличились Егор Морозов и Владислав Кодола.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Динамо» повело в серии до четырёх побед со счётом 3-1. Пятая встреча пройдёт в Москве 10 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
08 марта 2021, понедельник. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев (Чайковски, Шипачёв) – 11:03' (5x5)   0:2 Сергеев – 15:15' (5x4)   1:2 Морозов (Алексеев) – 20:29' (5x5)   2:2 Кодола (Лалонд) – 21:11' (5x5)   2:3 Сергеев (Шипачёв, Кагарлицкий) – 31:41' (5x5)   2:4 Яшкин (Шипачёв, Сергеев) – 58:43' (en)   2:5 Пяаярви (Зайцев) – 59:39' (5x5)
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