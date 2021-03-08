Хет-трик Сергеева помог московскому «Динамо» обыграть «Северсталь». Счёт в серии — 3-1

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал защитник «Динамо» Андрей Сергеев, который оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу. Три очка в составе победителей набрал Вадим Шипачёв (0+3). Голкипер гостей Иван Бочаров отразил 34 броска. У «Северстали» отличились Егор Морозов и Владислав Кодола.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Динамо» повело в серии до четырёх побед со счётом 3-1. Пятая встреча пройдёт в Москве 10 марта.