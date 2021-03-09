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Гранлунд: длительные просмотры игровых эпизодов — непросто. Но это часть хоккея

Гранлунд: длительные просмотры игровых эпизодов — непросто. Но это часть хоккея
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:0, 3-1 — в серии).

«Хорошая, но сложная победа. В плей-офф матчи всегда проходят непросто. Нам остался один матч, чтобы завершить серию. Длительные просмотры игровых эпизодов — это достаточно непросто. Ведь ты сидишь на скамейке и ждёшь решения арбитров. Но это часть хоккея.

Через день – следующая игра, я себя чувствую прекрасно. Каждый хоккеист хочет играть в плей-офф долго и проходить как можно дальше. В течение всего сезона стараемся придерживаться своего плана, находиться с шайбой, но мы хотим в том числе здорово играть на перехвате.

Наше взаимодействие – это результат действий в сезоне. Нам здорово помогает защитник, налажена «химия», Маннинен и Хартикайнен помогают в течение всего сезона. Сложно говорить, лучшие ли это партнёры за всю мою карьеру. Сейчас да, а как может быть иначе? Мы и атакуем, и защищаемся, и стараемся долго играть с шайбой.

Сложно назвать причину частых удалений. Надо работать над этим. Непросто всё время играть против большинства соперника. Наш план – выигрывать каждый следующий матч.

Мы с Микаэлем (родной брат Маркуса Гранлунда – нападающий клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз» Микаэль Гранлунд. – Прим. «Чемпионата») обмениваемся сообщениями, но весь мой фокус сейчас нацелен на плей-офф и «Салават Юлаев», — передаёт слова Гранлунда корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Трактор» и повёл в серии со счётом 3-1
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