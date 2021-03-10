«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в овертайме, шайба у Орлова и два ассиста у Кузнецова

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома в овертайме обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши, Якуб Врана (2), Даниэль Спронг и Дмитрий Орлов.
Российский защитник Орлов за 21.29 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Нападающий Евгений Кузнецов за 12.52 на льду записал на свой счёт две голевые передачи и дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «+2». Форвард Александр Овечкин за 23.47 на площадке сделал четыре броска по воротам и заработал показатель полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов участия в игре не принимал.
За «Нью-Джерси» голы забили Янне Куокканен, Майлз Вуд, Егор Шарангович и Дэймон Сиверсон. Форвард Михаил Мальцев провёл на льду 11.22, заработав показатель полезности «+1». Защитник Дмитрий Куликов за 19.47 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
Следующие матчи 12 и 14 марта «Кэпиталз» проведут на выезде с «Филадельфией Флайерз», а «Дэвилз» 12 марта сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс».
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