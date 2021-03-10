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«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в овертайме, шайба у Орлова и два ассиста у Кузнецова

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» в овертайме, шайба у Орлова и два ассиста у Кузнецова
Хоккей / НХЛ 0
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома в овертайме обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши, Якуб Врана (2), Даниэль Спронг и Дмитрий Орлов.

Российский защитник Орлов за 21.29 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Нападающий Евгений Кузнецов за 12.52 на льду записал на свой счёт две голевые передачи и дважды бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «+2». Форвард Александр Овечкин за 23.47 на площадке сделал четыре броска по воротам и заработал показатель полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов участия в игре не принимал.

За «Нью-Джерси» голы забили Янне Куокканен, Майлз Вуд, Егор Шарангович и Дэймон Сиверсон. Форвард Михаил Мальцев провёл на льду 11.22, заработав показатель полезности «+1». Защитник Дмитрий Куликов за 19.47 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Следующие матчи 12 и 14 марта «Кэпиталз» проведут на выезде с «Филадельфией Флайерз», а «Дэвилз» 12 марта сыграют с «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2021, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Оши (Шульц, Бекстрём) – 17:22' (5x4)   2:0 Врана (Карлсон, Бекстрём) – 27:42' (4x4)   3:0 Спронг (Кузнецов) – 30:36' (5x5)   3:1 Куокканен (Зейджак) – 32:44' (5x5)   4:1 Орлов (Паник) – 35:03' (5x5)   4:2 Вуд (Братт, Мюррей) – 45:47' (5x5)   4:3 Шарангович (Куокканен, Зейджак) – 50:17' (5x5)   4:4 Сиверсон (Смит, Зейджак) – 52:20' (5x5)   5:4 Врана (Кузнецов) – 61:30' (3x3)
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