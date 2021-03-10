Главный тренер «Рейнджерс»: сейчас Панарин вне состава, но, возможно, завтра всё изменится

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал ситуацию с отсутствием российского нападающего Артемия Панарина, который пропустил уже восемь матчей своей команды из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году.

«Пока у меня нет данных, когда Артемий вернётся в состав. Мы постоянно с ним разговариваем. В настоящий момент он вне состава, но, возможно, завтра всё изменится. Завтра мы будем знать больше», — приводит слова Куинна Newsday.

Последний раз Панарин выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». За время отсутствия Артемий потерял лидерство в споре лучших бомбардиров клуба — его обошёл соотечественник Павел Бучневич (19 очков против 18).