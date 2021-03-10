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Вудкрофт: в раздевалке слёзы и опустошённые лица. Серия со СКА — сражение Давида и Голиафа

Вудкрофт: в раздевалке слёзы и опустошённые лица. Серия со СКА — сражение Давида и Голиафа
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи и серии со СКА (3:4 ОТ, 1-4).

«Ощущение пустоты, я расстроен итоговым результатом, но невероятно горжусь командой, тем, как мы бились, сражались и играли. Мы играли великолепно, дали бой высокобюджетной команде.

СКА — отличная команда, с длинной скамейкой, которая может позволить себе лучших игроков. Мы показали, что не хуже, чем они. Сегодня встреча могла закончиться в любую сторону. У нас были моменты, к сожалению, мы их не реализовали. Горжусь командой, тем, как мы сплотились и смогли вернуть «Динамо» на радары. Мы можем добиться и большего, будем смотреть, что нам надо улучшать. Пока мы должны быть довольны тем, чего достигли. Благодарю игроков за их старания в этот непростой сезон.

В раздевалке много слёз и опустошённых лиц. Это многое говорит о том, что им не всё равно. Все расстроены, что не смогли выйти во второй раунд, несмотря на то, что нам противостояла сильная команда.

Нашей первой задачей было попасть в плей-офф, её мы выполнили. Затем нашей задачей было максимально далеко зайти. Ребята отдали всё, что у них было, завоевали сердца белорусских болельщиков. Эта серия была как сражение Давида с Голиафом. Стране есть, чем гордиться, в этом сезоне заиграли молодые ребята. Знаю, многие так же расстроены, как и мы. Хотелось большего, но из этого сезона можно вынести много позитивных вещей – мы с маленьким бюджетом добились многого», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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