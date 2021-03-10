Вудкрофт: в раздевалке слёзы и опустошённые лица. Серия со СКА — сражение Давида и Голиафа

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи и серии со СКА (3:4 ОТ, 1-4).
«Ощущение пустоты, я расстроен итоговым результатом, но невероятно горжусь командой, тем, как мы бились, сражались и играли. Мы играли великолепно, дали бой высокобюджетной команде.
СКА — отличная команда, с длинной скамейкой, которая может позволить себе лучших игроков. Мы показали, что не хуже, чем они. Сегодня встреча могла закончиться в любую сторону. У нас были моменты, к сожалению, мы их не реализовали. Горжусь командой, тем, как мы сплотились и смогли вернуть «Динамо» на радары. Мы можем добиться и большего, будем смотреть, что нам надо улучшать. Пока мы должны быть довольны тем, чего достигли. Благодарю игроков за их старания в этот непростой сезон.
В раздевалке много слёз и опустошённых лиц. Это многое говорит о том, что им не всё равно. Все расстроены, что не смогли выйти во второй раунд, несмотря на то, что нам противостояла сильная команда.
Нашей первой задачей было попасть в плей-офф, её мы выполнили. Затем нашей задачей было максимально далеко зайти. Ребята отдали всё, что у них было, завоевали сердца белорусских болельщиков. Эта серия была как сражение Давида с Голиафом. Стране есть, чем гордиться, в этом сезоне заиграли молодые ребята. Знаю, многие так же расстроены, как и мы. Хотелось большего, но из этого сезона можно вынести много позитивных вещей – мы с маленьким бюджетом добились многого», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 11 марта 2021
-
00:00
- 10 марта 2021
-
23:55
-
23:52
-
23:41
-
23:31
-
23:19
-
23:16
-
23:11
-
23:08
-
23:07
-
23:04
-
23:03
-
23:00
-
22:58
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
22:39
-
22:26
-
22:21
-
22:16
-
21:53
-
21:50
-
21:04
-
21:00
-
20:40
-
20:23
-
20:15
-
20:05
-
20:02