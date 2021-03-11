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Наказания Ковальчука, Миронова и Лалонда оставлены в силе. Хоккеисты оштрафованы

Наказания Ковальчука, Миронова и Лалонда оставлены в силе. Хоккеисты оштрафованы
Хоккей / КХЛ 0
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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матчей плей-офф, которые состоялись 10 марта.

1. «Авангард» — «Автомобилист». Время – 09:26. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Илью Ковальчука по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

2. «Динамо» Москва – «Северсталь». Время – 60:00. На основании представленных материалов принято решение:
— оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Динамо» Андрея Миронова по п.1.33. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.
— оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Северстали» Шона Лалонда по п.1.33. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хартли — о «5+20» Ковальчука: в «Авангарде» все считали, что Илья мог продолжить матч
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