Хартли — о «5+20» Ковальчука: в «Авангарде» все считали, что Илья мог продолжить матч

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча и серии с «Автомобилистом» (3:1, 4-1), а также прокомментировал удаление форварда Ильи Ковальчука.



«Очень хороший матч. Важный первый период, в котором мы смогли выстоять в пятиминутном большинстве, невероятную работу проделали спецбригады. Затем мы немного перестроились, провели прекрасный второй период, а в третьем отрезке просто довели дело до победы. Ребята здорово работали, блокировали очень много бросков. Командная победа, горжусь ребятами, их характером и нашими спецбригадами.



Как повлияло удаление Ковальчука? После первого периода ребята поговорили и приняли однозначное решение побеждать, в том числе и для Ильи. Мы все считали, что он должен был продолжать матч.



Дацюк, возможно, провёл последний матч в карьере? У меня только одно пожелание — чтобы Дацюк продолжил выступления. У него не угасает страсть к хоккею, он великий профессионал», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ковальчук получил удаление до конца матча за удар коленом