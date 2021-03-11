Лямся: все игроки «Салавата» сегодня показали большое зелёное сердце

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат пятого матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:2, 4-1 — в серии).

«Для нас был непростой матч, как и все матчи в этой серии. Мы здорово начали, забили два гола в большинстве. Затем мы замедлили нашу игру, от этого у нас появились проблемы. Но всегда очень сложно заканчивать серию, выигрывать именно последний матч, потому что оппоненту нечего терять. Сегодня все парни на льду показали большое зелёное сердце, мы проходим дальше.

Во втором периоде мы перестали быстро кататься, стали проигрывать единоборства, а у «Трактора» это был последний шанс, им нечего было терять. Из-за этого произошёл переворот в матче. В третьем отрезке мы не играли так активно, как хотели, удаления влияли на наш темп. Мы не хотели быть пассивными.

Почему Амиров перестал выходить на лёд ещё в первом периоде? Я захотел, чтобы вместо него играл Эдуард Гиматов. Думаю, он хорошо вошёл в игру, привносил много энергии», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.