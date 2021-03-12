Брэд Маршан повторил бомбардирский рекорд «Бостона» при игре в меньшинстве
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей отличились Давид Пастрняк, Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Джейк Дебраск. Нападающий «мишек» Брэд Маршан оформил ассистентский хет-трик, в том числе сделав одно результативное действие в тот момент, когда команда играла в меньшинстве.
Для канадского форварда набранное очко стало 47-м за карьеру в этом компоненте, что является повторением бомбардирского рекорда «Бостона» при игре в меньшинстве. Ранее по 47 очков в численном недокомплекте набирали Бобби Орр и Эд Уэстфолл.
Канадский форвард Брэд Маршан вышел на пятое место в истории «Бостона» по победным голам
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