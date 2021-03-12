НХЛ разработает список условий для участия игроков лиги в Олимпиаде 2022 года в Пекине

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков лиги разрабатывают список условий для возможного участия игроков НХЛ в предстоящих Олимпийских играх. Об этом сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
«НХЛ на данный момент находится в переговорах с Международной федерацией хоккея по поводу участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, но на данный момент Международный олимпийский комитет сфокусирован на предстоящей летней Олимпиаде в Токио, поэтому особого прогресса нет», — приводит слова Дэйли журналист Дэн Розен.
Также функционер добавил, что лига разрабатывает список правил, при удовлетворении которых будет готова отпустить игроков для участия в Олимпиаде в Пекине. В ближайшем будущем НХЛ вновь проведёт переговоры с ИИХФ, а также считает необходимым участия в переговорах МОК.
Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Игроки НХЛ не принимали участия в Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
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