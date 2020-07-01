Овечкин и Кросби поедут на Олимпиаду? В НХЛ согласны. Дело за МОК

Пандемия коронавируса изменила мировой хоккейный календарь

Обсуждение возможного участия игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх за последние несколько лет порядочно набили оскомину. Этот вопрос на протяжении долгого времени муссировался перед прошлой Олимпиадой в Южной Корее. Помним мы и знаменитое заявление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, что он в любом случае приедет в Пхёнчхан, однако до Южной Кореи Овечкин так и не доехал. Собственно, не доехали туда и другие представители НХЛ. Раз за разом руководство лиги упорно твердило о том, что Игры невыгодны для клубов и мешают проведению чемпионата, в свою очередь не принося североамериканской лиге никакой выгоды.

Пока Беттмэн рулит НХЛ, на Олимпиаде не будет серьёзного хоккея. Комиссару так удобно Сильную и независимую лигу не волнует, что у нового поколения звёзд отнимают мечту.

Казалось, что и на сей раз нет никаких предпосылок для изменения ситуации. Всему виной коронавирус, который вспыхнул в Китае, где и состоятся следующие Олимпийские игры. Пандемия коронавируса вызвала приостановку регулярного чемпионата НХЛ, что повлекло за собой огромные финансовые убытки для владельцев клубов лиги. К тому же нарушился и привычный мировой календарь хоккейных мероприятий. Нынешний сезон планируют завершить в начале октября, в этом случае следующий чемпионат ориентировочно начнут на первой-второй неделе января 2021 года.



НХЛ не хочет и слышать о варианте с уменьшением количества матчей в своей регулярке. Боссы лиги намерены провести 82 матча и в следующем регулярном сезоне. Более того, идут осторожные разговоры о фиксации новых сроков проведения сезона НХЛ и на следующие сезоны. А если чемпионат НХЛ в сезоне-2022/2023 снова начнётся в январе, какой резон лиге прерываться уже через месяц?

Источник: НХЛ и НХЛПА не рассматривают участие игроков лиги в Олимпиаде 2022 года

«Путь к участию в Олимпиаде есть»

В этой связи никто не удивился, когда на днях авторитетнейший инсайдер TSN Боб Маккензи сообщил, что НХЛ и НХЛПА (ассоциация игроков НХЛ) не рассматривают участие игроков лиги в Олимпиаде 2022 года. По информации журналиста, стороны приступили к согласованию международного календаря. При этом участие игроков из НХЛ в Олимпийских играх 2022 года не рассматривается.



Этот инсайд звучал крайне правдоподобно на основе всего вышесказанного. Впрочем, ещё один известный обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман был настроен гораздо оптимистичнее.

Фридман: НХЛ может участвовать в Олимпиаде-2022 — нужно финансовое соглашение с МОК

«В настоящее время у игроков масса противоречивых эмоций относительно будущих решений. Поэтому я бы соврал, если бы сказал, что точно знаю, что будет с участием НХЛ в Олимпиаде-2022. Но путь к участию в Играх есть. Насколько я понимаю, игроки НХЛ будут участвовать в Олимпиаде-2022, если будет заключён новый коллективный договор с лигой и будет существовать финансовое соглашение с МОК», — дал надежду Фридман.



Окончательно приободрил всех желающих увидеть хоккей высшей пробы на ближайших Олимпийских играх североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн, сообщивший, что игроки Национальной хоккейной лиги очень близки к возвращению на Олимпийские игры.



Как отмечает Лебрюн, данный вопрос рассматривается в рамках переговоров об условиях продления коллективного соглашения.



«В предлагаемое коллективное соглашение включен пункт о возвращении НХЛ на Олимпийские игры», – написал Лебрюн.

Почему НХЛ смягчила позицию?

НХЛ и профсоюз игроков сейчас находятся в процессе согласования нового коллективного соглашения, которое будет рассчитано на шесть лет. Условия, которые выдвигает лига к игрокам являются не самыми выгодными для второй стороны договора, если говорить мягко. Ожидается, что эскроу в сезоне-2020/2021 составит 20%. Сезон-2021/2022 — эскроу составит от 14 до 18%



К тому же в следующем сезоны зарплаты игроков будут урезаны на 10%. Причём хоккеисты получат назад эти деньги. Но их выплатят через три сезона, когда эскроу будет уже минимальным. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который не привык лезть за словом в карман, уже выразил недовольство новым эскроу. Позиция Панарина не получила публичной массовой поддержки, но не потому, что другие звёзды лиги не согласны с Хлебушком. Просто в НХЛ не очень принято в прессе критиковать действия руководства лиги.

Панарин боится за свою зарплату. Россиянин недоволен, но он сам выбрал Америку Теперь Артемию приходится жить по правилам НХЛ. Платить огромные налоги и делать эскроу-отчисления. А куда деваться?

Разрешение на участие в Олимпиаде может стать своего рода разменной монетой, которая успокоит ведущих хоккеистов лиги, которые неоднократно заявляли, что им хочется играть за свои сборные на Олимпиаде. Да и НХЛ не останется в накладе в этом случае. Китай в отличие от Южной Кореи является перспективным рынком, на котором североамериканская лига давно пытается закрепить свои позиции. Неслучайно, именно в Китае НХЛ последние сезоны проводила выставочные матчи.

Кросби: думаю, игроки НХЛ поедут на Олимпиаду в Пекин. Я бы этого хотел

Требования НХЛ к МОК

Таким образом, в случае ратификации соглашения и успешных переговоров с МОК, игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов. Так, какие требования НХЛ выставит МОК в вопросе участия её игроков в Олимпиаде? Главными требованиями, которые выставила НХЛ, были покрытие всех расходов, связанных с участием хоккеистов в Олимпиаде, а также возможность продвигать свою лигу на международной арене.

Овечкин и другие звёзды всё-таки приедут на Олимпиаду!? МОК согласен на условия НХЛ Состоялась большая встреча, а североамериканские инсайдеры сообщают новые подробности переговоров.

Перед Олимпиадой в Пхёнчхане Национальные олимпийские комитеты США, Канады и других стран были готов покрыть финансовые издержки НХЛ, однако тогда в коллективном соглашении между лигой и профсоюзом не было ни слова об участии хоккеистов в Играх. Теперь ситуация может измениться. Спустя четыре года именно позиция МОК будет ключевой в вопросе поездки игроков НХЛ на Олимпиаду. Если Международный олимпийский комитет найдёт деньги на выплату страховок, у Александра Овечкина и Сидни Кросби появится новый шанс представить свои сборные на Олимпиаде.

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Радоваться и отмечать возвращение сильнейших игроков планеты на главный хоккейный турнир – определённо рано. Пример 2020 года наглядно показал, как быстро может всё измениться в мировой и спортивной политике. За оставшееся время до Олимпиады в Пекине в Китае может снова вспыхнуть какой-нибудь вирус – и тогда туда точно никто не поедет. НХЛ может выставить МОК и ИИХФ непомерные компенсации, которые международные структуры откажутся оплачивать. Произойти может всякое. Но если ассоциация игроков ратифицирует соглашение с лигой (а это должно произойти в самое ближайшее время), в котором есть пункт об участие хоккеистов на Олимпиаде, у болельщиков по крайней мере появится надежда увидеть лучший хоккей на международном уровне.