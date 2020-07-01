Овечкин и Кросби поедут на Олимпиаду? В НХЛ согласны. Дело за МОК

Пандемия коронавируса изменила мировой хоккейный календарь
Обсуждение возможного участия игроков Национальной хоккейной лиги в Олимпийских играх за последние несколько лет порядочно набили оскомину. Этот вопрос на протяжении долгого времени муссировался перед прошлой Олимпиадой в Южной Корее. Помним мы и знаменитое заявление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, что он в любом случае приедет в Пхёнчхан, однако до Южной Кореи Овечкин так и не доехал. Собственно, не доехали туда и другие представители НХЛ. Раз за разом руководство лиги упорно твердило о том, что Игры невыгодны для клубов и мешают проведению чемпионата, в свою очередь не принося североамериканской лиге никакой выгоды.
Казалось, что и на сей раз нет никаких предпосылок для изменения ситуации. Всему виной коронавирус, который вспыхнул в Китае, где и состоятся следующие Олимпийские игры. Пандемия коронавируса вызвала приостановку регулярного чемпионата НХЛ, что повлекло за собой огромные финансовые убытки для владельцев клубов лиги. К тому же нарушился и привычный мировой календарь хоккейных мероприятий. Нынешний сезон планируют завершить в начале октября, в этом случае следующий чемпионат ориентировочно начнут на первой-второй неделе января 2021 года.
НХЛ не хочет и слышать о варианте с уменьшением количества матчей в своей регулярке. Боссы лиги намерены провести 82 матча и в следующем регулярном сезоне. Более того, идут осторожные разговоры о фиксации новых сроков проведения сезона НХЛ и на следующие сезоны. А если чемпионат НХЛ в сезоне-2022/2023 снова начнётся в январе, какой резон лиге прерываться уже через месяц?
«Путь к участию в Олимпиаде есть»
В этой связи никто не удивился, когда на днях авторитетнейший инсайдер TSN Боб Маккензи сообщил, что НХЛ и НХЛПА (ассоциация игроков НХЛ) не рассматривают участие игроков лиги в Олимпиаде 2022 года. По информации журналиста, стороны приступили к согласованию международного календаря. При этом участие игроков из НХЛ в Олимпийских играх 2022 года не рассматривается.
Этот инсайд звучал крайне правдоподобно на основе всего вышесказанного. Впрочем, ещё один известный обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман был настроен гораздо оптимистичнее.
«В настоящее время у игроков масса противоречивых эмоций относительно будущих решений. Поэтому я бы соврал, если бы сказал, что точно знаю, что будет с участием НХЛ в Олимпиаде-2022. Но путь к участию в Играх есть. Насколько я понимаю, игроки НХЛ будут участвовать в Олимпиаде-2022, если будет заключён новый коллективный договор с лигой и будет существовать финансовое соглашение с МОК», — дал надежду Фридман.
Окончательно приободрил всех желающих увидеть хоккей высшей пробы на ближайших Олимпийских играх североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн, сообщивший, что игроки Национальной хоккейной лиги очень близки к возвращению на Олимпийские игры.
Как отмечает Лебрюн, данный вопрос рассматривается в рамках переговоров об условиях продления коллективного соглашения.
«В предлагаемое коллективное соглашение включен пункт о возвращении НХЛ на Олимпийские игры», – написал Лебрюн.
Почему НХЛ смягчила позицию?
НХЛ и профсоюз игроков сейчас находятся в процессе согласования нового коллективного соглашения, которое будет рассчитано на шесть лет. Условия, которые выдвигает лига к игрокам являются не самыми выгодными для второй стороны договора, если говорить мягко. Ожидается, что эскроу в сезоне-2020/2021 составит 20%. Сезон-2021/2022 — эскроу составит от 14 до 18%
К тому же в следующем сезоны зарплаты игроков будут урезаны на 10%. Причём хоккеисты получат назад эти деньги. Но их выплатят через три сезона, когда эскроу будет уже минимальным. Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который не привык лезть за словом в карман, уже выразил недовольство новым эскроу. Позиция Панарина не получила публичной массовой поддержки, но не потому, что другие звёзды лиги не согласны с Хлебушком. Просто в НХЛ не очень принято в прессе критиковать действия руководства лиги.
Разрешение на участие в Олимпиаде может стать своего рода разменной монетой, которая успокоит ведущих хоккеистов лиги, которые неоднократно заявляли, что им хочется играть за свои сборные на Олимпиаде. Да и НХЛ не останется в накладе в этом случае. Китай в отличие от Южной Кореи является перспективным рынком, на котором североамериканская лига давно пытается закрепить свои позиции. Неслучайно, именно в Китае НХЛ последние сезоны проводила выставочные матчи.
Требования НХЛ к МОК
Таким образом, в случае ратификации соглашения и успешных переговоров с МОК, игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 и 2026 годов. Так, какие требования НХЛ выставит МОК в вопросе участия её игроков в Олимпиаде? Главными требованиями, которые выставила НХЛ, были покрытие всех расходов, связанных с участием хоккеистов в Олимпиаде, а также возможность продвигать свою лигу на международной арене.
Перед Олимпиадой в Пхёнчхане Национальные олимпийские комитеты США, Канады и других стран были готов покрыть финансовые издержки НХЛ, однако тогда в коллективном соглашении между лигой и профсоюзом не было ни слова об участии хоккеистов в Играх. Теперь ситуация может измениться. Спустя четыре года именно позиция МОК будет ключевой в вопросе поездки игроков НХЛ на Олимпиаду. Если Международный олимпийский комитет найдёт деньги на выплату страховок, у Александра Овечкина и Сидни Кросби появится новый шанс представить свои сборные на Олимпиаде.
Радоваться и отмечать возвращение сильнейших игроков планеты на главный хоккейный турнир – определённо рано. Пример 2020 года наглядно показал, как быстро может всё измениться в мировой и спортивной политике. За оставшееся время до Олимпиады в Пекине в Китае может снова вспыхнуть какой-нибудь вирус – и тогда туда точно никто не поедет. НХЛ может выставить МОК и ИИХФ непомерные компенсации, которые международные структуры откажутся оплачивать. Произойти может всякое. Но если ассоциация игроков ратифицирует соглашение с лигой (а это должно произойти в самое ближайшее время), в котором есть пункт об участие хоккеистов на Олимпиаде, у болельщиков по крайней мере появится надежда увидеть лучший хоккей на международном уровне.
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