«Барыс» — «Металлург»: Мозякин точным броском выводит магнитогорцев вперёд

В шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Барыс» в Нур-Султане принимает магнитогорский «Металлург» (2:3, идёт третий период).

На 46-й минуте при счёте 2:2 «сталевары» играли в двойном большинстве. За подножку был удалён Никита Михайлис, за толчок клюшкой — Алексей Маклюков. Когда до конца штрафа Михайлиса оставалось 14 секунд, магнитогорцы выиграли вбрасывание. Тейлор Бек нанёс бросок от синей линии, но Йони Ортио отбил шайбу. Тем не менее снаряд отскочил обратно к Беку, и тот отдал передачу на другой фланг — в левый круг вбрасывания. Там находился Сергей Мозякин, который нанёс мощный бросок и вывел «Металлург» вперёд.

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