Игрок МХК «Динамо» попал в реанимацию после попадания шайбы во время матча

Хоккеист МХК «Динамо» Тимур Файзутдинов попал в реанимацию после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5).
«Тимур Файзутдинов начал этот сезон в качестве капитана молодёжной команды «Динамо Санкт-Петербург». В свои 19 лет Тим провёл за нашу команду почти 200 матчей, и он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат.
Сегодня в матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу. Сейчас он в реанимации, и за его жизнь сражаются ярославские врачи. И в этот самый момент нам с вами всем вместе, всем Петербургом, всей Молодёжной лигой, всей огромной страной нужно направить Тиму настолько мощную поддержку, чтобы она дала ему возможность победить в этой битве», — говорится в заявлении в официальном «Инстаграме» клуба.
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