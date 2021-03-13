Береглазов: нужно сыграть плотнее с Мозякиным, Беком, Голдобиным и Прохоркиным

Защитник «Авангарда» Алексей Береглазов поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Металлургом».
«Будет ли это совсем другой хоккей в отличие от серии с «Автомобилистом»? Думаю, да. Чем ближе к кубку, тем больше эмоций, больше силовой борьбы, чаще наказывают за ошибки.
Тренерский штаб полностью разбирает матчи и нам ещё скажет, как действовать. Составы у обеих команд поменялись с прошлого года. Я думаю, мы будем готовы ко всему.
Как лично я готовлюсь на плей-офф? Не знаю, как и все, ничего особенного нет. Днём надо поспать, хорошо поесть, потренироваться, пропотеть и выйти готовым.
В чём будет основное противостояние с Магнитогорском? Думаю, неравные составы. Большинство сильное, в меньшинстве нужно хорошо сыграть, от вратарей будет зависеть очень многое. Надеюсь, победим. У них будет на пару дней поменьше отдыха, но плюс-минус всё то же самое, что и у нас. Думаю, только если все семь матчей играешь, тогда потяжелее выходить, а так, в принципе, мы с ними в одинаковой ситуации.
Нужно ли с лидерами «Магнитки»: Мозякиным, Беком, Голдобиным, Прохоркиным — как-то плотнее работать? Да, но в то же время нужно и про других игроков не забывать. Много сильных ребят есть у соперника. Я думаю, что от всех четырёх звеньев можно ожидать сюрпризов в атаке», — приводит слова Береглазова пресс-служба «ястребов».
- 13 марта 2021
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