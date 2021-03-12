Стали известны все пары полуфиналов Восточной конференции в КХЛ

После победы магнитогорского «Металлурга» в матче с нур-султанским «Барысом» со счётом 5:3, позволившей «сталеварам» выиграть серию и выйти в следующий раунд, стали известны все пары полуфиналов Восточной конференции в Континентальной хоккейной лиге.
Казанский «Ак Барс» сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Команды начнут серию в столице Татарстана. Расписание матчей серии: 17, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29* марта.
Омский «Авангард» встретится с магнитогорским «Металлургом». Первые два матча состоятся в Балашихе. Расписание матчей серии: 18, 20, 22, 24, 26*, 28*, 30* марта.
*в случае необходимости
Напомним, «Авангард» прошёл екатеринбуржский «Автомобилист» в пяти встречах — 4-1. Уфимский «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» и тоже вышел в полуфинал конференции после пяти матчей. «Ак Барс» в четырёх матчах оказался сильнее нижегородского «Торпедо». Сегодня «Металлург» одержал победу в серии с «Барысом» после шести матчей – 4-2.
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