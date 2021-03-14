«Торонто» уступил «Виннипегу», «Калгари» победил «Монреаль»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома проиграл «Виннипег Джетс» со счётом 2:5.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэйсон Эпплтон, Пол Штястны, Адам Лаури, Николай Элерс и Марк Шайфли. За «Торонто» голы забили Джейк Маззин и Вильям Нюландер. Российский форвард Илья Михеев за 15.26 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».
Следующие матчи 16 и 18 марта «Виннипег» проведёт дома с «Монреаль Канадиенс», а «Торонто» 15 марта на выезде сыграет с «Оттавой Сенаторз».
В другом матче игрового дня «Калгари Флэймз» дома победил «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:1. У «Флэймз» голы забили Шон Монахан (2) и Микаэль Баклунд. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Джефф Питри. Российский защитник Александр Романов за 20.33 на льду сделал два броска по воротам и заработал показатель полезности «0».
Следующие матчи 16 и 18 марта «Калгари» проведёт дома с «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» в эти же даты сыграет с «Виннипегом».
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