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«Торонто» уступил «Виннипегу», «Калгари» победил «Монреаль»

«Торонто» уступил «Виннипегу», «Калгари» победил «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома проиграл «Виннипег Джетс» со счётом 2:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Мэйсон Эпплтон, Пол Штястны, Адам Лаури, Николай Элерс и Марк Шайфли. За «Торонто» голы забили Джейк Маззин и Вильям Нюландер. Российский форвард Илья Михеев за 15.26 на площадке совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

Следующие матчи 16 и 18 марта «Виннипег» проведёт дома с «Монреаль Канадиенс», а «Торонто» 15 марта на выезде сыграет с «Оттавой Сенаторз».

В другом матче игрового дня «Калгари Флэймз» дома победил «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:1. У «Флэймз» голы забили Шон Монахан (2) и Микаэль Баклунд. В составе гостей заброшенной шайбой отметился Джефф Питри. Российский защитник Александр Романов за 20.33 на льду сделал два броска по воротам и заработал показатель полезности «0».

Следующие матчи 16 и 18 марта «Калгари» проведёт дома с «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» в эти же даты сыграет с «Виннипегом».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Эпплтон (Лаури, Копп) – 21:41' (5x5)   1:1 Маззин (Марнер) – 25:03' (4x5)   2:1 Нюландер (Торнтон, Холл) – 27:12' (5x5)   2:2 Штястны (Шайфли, Стэнли) – 36:34' (5x5)   2:3 Лаури (Эпплтон, Демело) – 47:39' (5x5)   2:4 Элерс (Пионк, Копп) – 54:34' (5x4)   2:5 Шайфли (Моррисси, Уилер) – 56:32' (5x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Монахан (Ритчи) – 05:38' (5x5)   2:0 Монахан (Ткачук, Линдхольм) – 13:56' (5x4)   3:0 Баклунд (Манджапане, Лучич) – 27:20' (5x5)   3:1 Питри (Друен, Эдмундсон) – 34:20' (4x4)
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