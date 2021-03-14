Стали известны звёзды игрового дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига подвела итоги игрового дня, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Третьей звездой признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун. Форвард оформил дубль в гостевой встрече с «Сент-Луис Блюз». Голы Стоуна помогли крупно обыграть «блюзменов» со счётом 5:1.
Вторая звезда — нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков,. Финский хоккеист с русскими корнями набрал три очка, забросив две шайбы и отдав одну результативную передачу в домашнем матче с «Чикаго Блэкхоукс». «Пантеры» одержали победу со счётом 4:2.
Первой звездой стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Киффер Беллоуз. Форвард оформил дубль и помог «островитянам» одержать гостевую победу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:2.
«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Нью-Джерси» и одержал 8-ю подряд победу в сезоне
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