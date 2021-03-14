«Рейнджерс» отправили Джонсона на драфт отказов, «Анахайм» поместил туда Бэкеса

Известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что два клуба Национальной хоккейной лиги отправили своих хоккеистов на драфт отказов. «Нью-Йорк Рейнджерс» поместил на драфт защитника Джека Джонсона, а «Анахайм Дакс» — нападающего Дэвида Бэкеса.

В нынешнем сезоне 34-летний Джонсон принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил одну шайбу при показателе полезности "-5" и восьми минутах штрафного времени. В среднем за матч Джек проводил на льду 16 минут и 59 секунд.

36-летний Бэкес провёл 10 матчей, набрав 2 (2+0) очка при полезности "-3" и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Дэвид играл 13 минут и 21 секунду.

В свою очередь защитник «Каролины Харрикейнз» Джейк Гардинер драфт отказов очистил.