Ни один клуб НХЛ не забрал Джека Джонсона и Дэвида Бэкеса с драфта отказов

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джек Джонсон и нападающий «Анахайм Дакс» Дэвид Бэкес останутся в своих клубах, сообщает в своём «твиттере» журналист Крис Джонстон. Оба хоккеиста были выставлены на драфт отказов, однако ни один из клубов не заинтересовался этими игроками.
Джек Джонсон в нынешнем розыгрыше регудярного чемпионата НХЛ принял участие в 13 матчах, набрав 1 (1+0) очко при показателе полезности "-5". Его контракт с «Рейнджерс» действует до конца текущего сезона, по соглашению он получит $1,15 млн.
Дэвид Бэкес принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ в текущем сезоне. Он набрал 2(2+0) очка при показателе полезности "-3". По соглашению с командой он щаработает $4,5 млн за сезон. Контракт, как и у Джонсона, истекает в конце текущего сезона.
- 15 марта 2021
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