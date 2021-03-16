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В каком клубе худший менеджмент сезона КХЛ?

В каком клубе худший менеджмент сезона КХЛ?
Хоккей / КХЛ 0
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Завтра, 17 марта, стартует второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В полуфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции сойдутся «Ак Барс» и «Салават Юлаев», а «Магнитка» сразится с «Авангардом». На Западе СКА сыграет с московским «Динамо», а ЦСКА с «Локомотивом».

В преддверии старта второго раунда плей-офф Кубка Гагарина «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «В каком клубе худший менеджмент сезона КХЛ

Всего в опросе предложено 12 вариантов ответа — 11 клубов и вариант «Другой клуб».

Напомним, по итогам регулярного сезона не смогли получить путёвку в плей-офф следующие клубы: «Витязь», «Сочи», «Динамо» Рига, «Сибирь», «Амур», «Нефтехимик» и «Куньлунь Ред Стар».

По итогам первого раунда плей-офф Кубка Гагарина турнир покинули «Торпедо», «Автомобилист», «Барыс», «Трактор», «Спартак», «Динамо» Минск, «Северсталь» и «Йокерит».

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