Завтра, 17 марта, стартует второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В полуфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции сойдутся «Ак Барс» и «Салават Юлаев», а «Магнитка» сразится с «Авангардом». На Западе СКА сыграет с московским «Динамо», а ЦСКА с «Локомотивом».



В преддверии старта второго раунда плей-офф Кубка Гагарина «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «В каком клубе худший менеджмент сезона КХЛ?»

Всего в опросе предложено 12 вариантов ответа — 11 клубов и вариант «Другой клуб».

Напомним, по итогам регулярного сезона не смогли получить путёвку в плей-офф следующие клубы: «Витязь», «Сочи», «Динамо» Рига, «Сибирь», «Амур», «Нефтехимик» и «Куньлунь Ред Стар».



По итогам первого раунда плей-офф Кубка Гагарина турнир покинули «Торпедо», «Автомобилист», «Барыс», «Трактор», «Спартак», «Динамо» Минск, «Северсталь» и «Йокерит».