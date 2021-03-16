Завтра, 17 марта, стартует второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В полуфинале Кубка Гагарина в Восточной конференции сойдутся «Ак Барс» и «Салават Юлаев», а «Магнитка» сразится с «Авангардом». На Западе СКА сыграет с московским «Динамо», а ЦСКА с «Локомотивом».
В преддверии старта второго раунда плей-офф Кубка Гагарина «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «В каком клубе худший менеджмент сезона КХЛ?»
Всего в опросе предложено 12 вариантов ответа — 11 клубов и вариант «Другой клуб».
Напомним, по итогам регулярного сезона не смогли получить путёвку в плей-офф следующие клубы: «Витязь», «Сочи», «Динамо» Рига, «Сибирь», «Амур», «Нефтехимик» и «Куньлунь Ред Стар».
По итогам первого раунда плей-офф Кубка Гагарина турнир покинули «Торпедо», «Автомобилист», «Барыс», «Трактор», «Спартак», «Динамо» Минск, «Северсталь» и «Йокерит».
- 16 марта 2021
-
19:00
-
18:48
-
18:39
-
17:48
-
17:44
-
17:41
-
17:28
-
17:00
-
16:51
-
16:48
-
16:31
-
16:15
-
15:56
-
15:45
-
15:28
-
15:03
-
14:40
-
14:28
-
14:20
-
14:17
-
14:06
-
13:58
-
13:55
-
13:47
-
13:36
-
13:30
-
13:14
-
12:51
-
12:33
-
12:30
-
11:53
-
11:41
-
11:31
-
11:10
-
10:55