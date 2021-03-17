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Ни один клуб НХЛ не забрал Григоренко с драфта отказов. Форвард остался в «Коламбусе»

Ни один клуб НХЛ не забрал Григоренко с драфта отказов. Форвард остался в «Коламбусе»
Хоккей / НХЛ 0
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Известный североамериканский журналист Крис Джонстон сообщил в своём «твиттере», что российского нападающего клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Михаила Григоренко никто не забрал с драфта отказов.

Помимо Григоренко, драфт отказов прошёл хоккеист «Монреаля» Пол Байрон.

Напомним, что российский нападающий 16 марта был выставлен на драфт отказов.

Григоренко сыграл за «Блю Джекетс» 18 матчей, набрав 7 (2+5) очков при среднем игровом времени в 12 минут и 51 секунду. Его контракт на $ 1,2 млн завершается после окончания нынешнего сезона.

Ранее обозреватель издания The Athletic Аарон Порцлайн высказал мнение, что «Коламбус» вряд ли сохранит Григоренко после нынешнего сезона.

Григоренко подписал контракт с «Коламбусом» летом 2020 года. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2020/2021.

«Коламбус» отправил Григоренко на драфт отказов
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