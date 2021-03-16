«Коламбус» отправил Григоренко на драфт отказов

Известный североамериканский журналист Крис Джонстон сообщил в своём «твиттере», что клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» выставил на драфт отказов российского нападающего Михаила Григоренко.



Помимо Григоренко, на драфт отказов было выставлено ещё несколько хоккеистов. «Торонто» выставил Джимми Веси, «Нэшвилл» — Пола Байрона, а «Виннипег Джетс» — Антона Форсберга.



Григоренко сыграл за «Блю Джекетс» 18 матчей, набрав 7 (2+5) очков при среднем игровом времени в 12 минут и 51 секунду. Его контракт на $ 1,2 млн завершается после окончания нынешнего сезона.



Ранее обозреватель издания The Athletic Аарон Порцлайн высказал мнение, что «Коламбус» вряд ли сохранит Григоренко после нынешнего сезона.



Григоренко подписал контракт с «Коламбусом» летом 2020 года. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Порцлайн: вряд ли «Коламбус» сохранит Григоренко после нынешнего сезона